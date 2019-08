Partiranno lunedì 2 settembre, dalle ore 7, gli interventi di rifacimento del manto stradale in viale dei Normanni. Lo ha annunciato l’assessore ai Lavori pubblici, Franco Longo, sottolineando come le operazioni riguarderanno il tratto di strada compreso fra l’intersezione con via Cilea e l’ex Provveditorato agli studi e dureranno massimo due giorni (uno dedicato alla scarificazione, l’altro la bitumazione). “L’amministrazione ha scelto di intervenire sull’area di viale dei Normanni nella quale l’asfalto risulta in cattive condizioni”, ha spiegato Longo, che ha pure evidenziato che sono stati ultimati gli interventi di riqualificazione del manto stradale nel tratto di viale Pio X compreso fra l’imbocco con via Cortese e l’intersezione con via Madonna dei Cieli. Nei giorni scorsi sono stati eseguiti i necessari lavori di bitumazione – l’asfalto era quasi completamente dissestato – anche in via Casolini (Santa Maria), viale Brutium (Sala) e via Acri (centro storico).

redazione@giornaledicalabria.it