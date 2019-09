di RTC Sport

La seconda giornata in serie C gruppo C fa registrare il crollo casalingo del Bari contro la Viterbese che viola il San Nicola e vola a punteggio pieno. Il brutto ko dimostra che sarà durissima anche per i galletti dati per favoriti insieme al Catanzaro per la promozione diretta. Anche le aquile calabresi rischiano grosso a Bisceglie, vanno sotto con un autogol di De Risio ma riescono quantomeno ad evitare la sconfitta grazie a Manuel Fischnaller nella ripresa. La Reggina a valanga, Cavese letteralmente surclassata e dilaniata, la prestazione perfetta degli Amaranto di Domenico Toscano, prima sonante vittoria stagionale che apre scenari da sogno ma non bisogna illudersi. Protagonisti Corazza, Bianchi, Reginaldo, Sounas e Bellomo nella scorpacciata di reti. Vince in rimonta il Ctaania, ci mette lo zampino Ciccio Lodi su rigore. La Ternana c’è, seconda vittoria sul Potenza, la firma Russo, e bottino pieno a 6 punti davanti a 13 mila spettatori al “Liberati”. Stop per il Monopoli a Pagani. Rinascita e rilancio Avellino a Vibo Valentia, Rossetti marca il colpo irpino al “Razza”. Rende senza scampo a Caserta, Silva e Castaldo regolano i biancorossi alla seconda sconfitta in 2 gare ed ancora fermi al palo assieme alla Vibonese. Catanzaro e Reggina, invece, tengono alta la bandiera calabrese e sono appaiate a 4 punti

RISULTATI

BARI-VITERBESE 1-3

30′ Tounkara (V), 66′ rig. Antenucci (B), 74′ Bezziccheri (V), 91′ Tounkara (V)

BISCEGLIE-CATANZARO 1-1

24′ aut. De Risio (B), 60′ Fischnaller (C)

CASERTANA-RENDE 2-0

14′ Silva, 65′ Castaldo

CATANIA-VIRTUS FRANCAVILLA 2-1

26′ Perez (VF), 39′ rig. Lodi (C), 63′ Sarno (C)

PAGANESE-MONOPOLI 2-0

10′ e 44′ Schiavino

PICERNO-RIETI 2-1

50′ Kosovan (P), 74′ Bertolo (P), 77′ De Paoli (R)

REGGINA-CAVESE 5-1

20′ Corazza (R), 39′ aut. Bisogno (C), 40′ Reginaldo (R), 42′ rig. Di Roberto (C), 72′ Sounas (R), 87′ Bellomo (R)

TERAMO-SICULA LEONZIO Rinviata

TERNANA-POTENZA 1-0

73′ Russo

VIBONESE-AVELLINO 0-1

76′ Rossetti



CLASSIFICA

CATANIA 6

TERNANA 6

VITERBESE 6

BISCEGLIE 4

CATANZARO 4

PICERNO 4

REGGINA 4

AVELLINO 3

BARI 3

CASERTANA 3

MONOPOLI 3

PAGANESE 3

POTENZA 3

CAVESE 1

VIRTUS FRANCAVILLA 1

RENDE 0

RIETI 0

SICULA LEONZIO* 0

TERAMO* 0

VIBONESE 0