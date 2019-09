di RTC Sport

Restano tanti rimpianti per il Catanzaro a Bisceglie nella prima delle due trasferte pugliesi consecutive. Non è riuscita la squadra di Auteri a tornare in Calabria con l’intera posta, come da obiettivo di partenza, essendo la favoritissima per la vittoria del campionato assieme al Bari. Ed entrambe le maggiori accreditate alla vittoria finale, Catanzaro e Bari, appunto, hanno vissuto una seconda giornata molto difficile. E se il Catanzaro, passato a sorpresa in svantaggio a causa di un’autorete di De Risio al 24′, è riuscito quantomeno ad evitare il ko, ai galletti è andata senz’altro peggio, caduti sotto i colpi letali della Viterbese che passa 3 a 1 al San Nicola. Il Catanzaro ha costruito diverse pallegol ma solo nella ripresa, al 60′, con Manuel Fischnaller, è riuscito a bucare la porta pugliese. Poi tante chance per il sorpasso ma il portiere locale Casadei si veste da superman e nega il successo ai calabresi. I tentativi di De Risio, Statella, Fischnaller, Cali’, Celiento e Nicastro sbattono sui guantoni del guardiano neroazzurro che sembra insuperabile. Dopo il ko subito lo scorso anno, lo stadio “Ventura” di Bisceglie si conferma indigesto per il Catanzaro, i cui tifosi si aspettavano una vittoria convincente. Se si vuole marciare con decisione verso la vetta e la promozione, queste gare bisogna vincerle. Ci riproveranno le aquile di Auteri, domenica, ancora in Puglia, al “Vito Simone Veneziani” di Monopoli, campo invece tradizionalmente abbastanza favorevole ai giallorossi calabresi.

