“In questi anni Giuseppe Falcomatà ha avviato e guidato un percorso di rinnovamento amministrativo che ha bisogno di ulteriore tempo per essere completato. Il sindaco Falcomatà con la sua costante azione ha dato speranza ai reggini, facendola emergere dalle “sabbie mobili” del passato per portarla ad essere una città normale, una città dei diritti di tutti”. E’ quanto scrive Giovanni Puccio, coordinatore del PD Area Metropolitana di Reggio Calabria “Il cambiamento annunciato – continua – è stato avviato, in tanti settori, a partire proprio dai diritti di cittadinanza come l’istituzione del registro delle unioni civili, al testamento biologico all’utilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata, alla creazione di luoghi di aggregazione e punti di incontro, alle risposte date a quanti finalmente possono avere una casa. L’azione amministrativa, sempre improntata alla trasparenza ed al rispetto della legalità, ha toccato in maniera propositiva ed efficace – secondo Puccio – anche gli aspetti più delicati e storicamente critici del Comune. Ne sono testimonianza concreta la riduzione del debito mostruoso dell’Ente di 110 milioni di euro e che l’approvazione del piano di riequilibrio ha permesso di ripianare in cinque anni circa 60 milioni di euro; la lotta all’elusione ed evasione della Tari, l’aumento della riscossione per il servizio idrico, la chiusura vantaggiosa del contenzioso con la Sorical che dagli anni ’80 pesava sul bilancio del Comune e che sarà ripianato in 20 anni”.

redazione@giornaledicalabria.it