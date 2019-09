di RTC Sport

Ultimo arrivo in casa Reggina prima della chiusura del mercato estivo: ha firmato Edorado Blondett, ex Cosenza, sarà un calciatore amaranto per 2 anni. Elemento relativamente giovane ma già esperto, classe 92, arriva dalla Casertana. Due movimenti, invece, in uscita: salutano Urban Zibert, che si accasa in prestito al Bisceglie, e Nicola Strambelli, con il quale è stato rescisso il contratto.

