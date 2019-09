Sfrecciano sull’A2 con 50 kg di hashish in auto, arrestati

Due uomini arrestati e 50 kg di hashish sequestrati. E’ il bilancio dei controlli svolti dagli agenti del Commissariato della Polizia di Stato di Gioia Tauro. I due uomini, di 40 e 44 anni, rispondono di possesso e spaccio di sostanze stupefacenti. La droga era suddivisa in 50 panetti da 1 Kg ciascuno. L’operazione si è svolta lungo l’autostra A2, sulla corsia sud, dove, in direzione Rosarno, nel tratto ricadente nell’area comunale di Candidoni, una pattuglia del Commissariato ha visto sfrecciare, a forte velocità, un’autovettura. Insospettiti, gli agenti l’hanno seguita e intercettata nelle adiacenze dello svincolo autostradale di Rosarno. Identificati gli occupanti, attraverso la successiva perquisizione sono stati rinvenuti i 50 panetti di sostanza stupefacente occultata nell’abitacolo. I due uomini sono stati, pertanto, arrestati. L’arresto è stato poi convalidato dalla magistratura che ha disposto la custodia cautelare in carcere.

redazione@giornaledicalabria.it