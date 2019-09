Si è svolto ieri a Soverato (CZ), il Consiglio Direttivo Regionale del Sindacato Lavoratori Poste della CISL Calabria per il rinnovo dell’organismo che guiderà l’Organizzazione, a seguito del nuovo incarico di Segretario Nazionale di categoria affidato all’uscente Enzo Cufari.

Ai lavori hanno partecipato Mario Petitto, Vice Presidente Europeo Sindacati Postali UNI Global Union, Enzo Cufari, Segretario Nazionale SLP CISL, oltre alla presenza istituzionale di Rosaria Miletta, Segretario USR CISL Calabria. La neo eletta Bruna Breveglieri, 47 anni, madre di due figli, laurea in Economia e Commercio, ricopre da diversi anni incarichi a vari livelli, provinciali e regionali, all’interno dell’Organizzazione. La neo eletta, dopo aver ringraziato per la fiducia, ha affermato di voler proseguire il grande lavoro fin qui svolto dal Segretario uscente Enzo Cufari, in continuità con le linee da lui tracciate in questi anni all’interno del più rappresentativo sindacato presente in Poste Italiane, in Calabria punto di riferimento di oltre 3000 lavoratori.

