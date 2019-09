Sono state pubblicate sul portale www.comunecatanzaro.it – nell’apposita sezione raggiungibile dal banner in home page e nell’area trasparenza – le banche dati dei quesiti delle prove preselettive dei concorsi indetti dal Comune rispettivamente per 10 posti di istruttore contabile e 14 posti di istruttore amministrativo. Lo rende noto l’assessore al personale Danilo Russo nel ricordare che le prove si terranno nelle giornate del 17, 18, 19 e 20 settembre prossimi presso l’Auditorium Casalinuovo di Catanzaro, sito in via Vittorio Pugliese. Dalle banche dati – consultabili fino al prossimo 16 settembre – saranno estratti, attraverso un sistema automatico e con criteri di assoluta casualità, i quiz da inserire nei questionari che verranno somministrati ai partecipanti alle prove preselettive. Inoltre, dalla giornata odierna è possibile accedere nuovamente alla piattaforma – al link https://www.csselezioni.it/comune-catanzaro/ – utilizzata per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso esclusivamente al fine di ristampare la propria istanza.

