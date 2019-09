CATANZARO. Incidente in via Lucrezia della Valle. Due vetture coinvolte una Skoda Fabia ed una Ford Fiesta.

Da una prima sommaria valutazione la Skoda Fabia, proveniente da viale de Filippis direzione sud, immettendosi su via Lucrezia della valle perdeva il controllo a causa del manto stradale reso viscido dalla pioggia andando ad impattare contro la Ford Fiesta.

Due le persone a bordo di quest’ultima vettura che riportavano ferite lievi.

Spaventata ma illesa la conducente della Skoda.

I vigili del fuoco che transitavano in rientro da intervento, si prodigavano a prestare soccorso ai malcapitati e a mettere le vetture in sicurezza.

Sul posto Suem118 per le cure del caso.

Disagi per la viabilità.

