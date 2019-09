“Per quanto riguarda la sanità in Calabria sono sotto gli occhi di tutti gli effetti disastrosi del Decreto proposto dal ministro Grillo e approvato dal precedente Governo giallo-verde e che ha esteso il commissariamento della sanità regionale”. Lo ha detto il presidente della Regione, Mario Oliverio, parlando a Reggio Calabria, in occasione della festa organizzata dal gruppo consiliare regionale de “La Sinistra” sul lungomare della città. “Attualmente – ha spiegato – c’è una norma che toglie il potere di nomina dei Direttori generali delle Aziende sanitarie alla Regione e lo riporta al Governo, il risultato è che le aziende sanitarie sono ormai da tre mesi senza direttori generali. A questo si aggiunge la mancanza di provvedimenti per lo sblocco delle assunzioni di personale medico e paramedico. Tutto questo – conclude – ricade drammaticamente sulle spalle e sui diritti dei cittadini calabresi”.

