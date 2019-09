Avevano preso una barca a vela, risultata di proprietà di una ditta di noleggio con sede a Malta, con cui, nella mattinata di martedì, erano sbarcati alcuni migranti clandestini e che era rimasta incagliata tra gli scogli della località Le Castella, nel Crotonese, al termine delle operazioni di soccorso. Per questo motivo, a Isola di Capo Rizzuto, i Carabinieri, con l’ausilio di personale della Guardia Costiera di Crotone, hanno arrestato per furto aggravato in concorso un uomo di 39 anni noto alle forze dell’ordine, attualmente affidato in prova al servizio sociale, ed un trentasettenne, con precedenti penali, entrambi del posto. I militari hanno accertato che i due, dopo il furto, avevano preso il largo nelle acque antistanti al Castello Aragonese a bordo dell’imbarcazione rubata. Raggiunti da personale della Guardia Costiera, sono stati fermati ed accompagnati al porto e tratti in arresto. Il natante, posto sotto sequestro, sarà restituito alla società proprietaria. Gli arrestati, dopo le formalità di rito, sono stati tradotti nelle rispettive abitazioni in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.

