A “Settembre al Parco” torna protagonista la musica con una serie di appuntamenti imperdibili.

Sul palco del Parco della Biodiversità Mediterranea alle ore 23 arrivano “I Machete”, la crew fondata da Salmo, Dj Slait, El Raton ed En?gma.

Alle 20:00 i grandi successi dei Negramaro con la Tribute band del gruppo pugliese, ed alle 21:30 spazio alle sonorità reggae con Gioman & the South Vibes Band e Francesca Lupis.

Nel pomeriggio diverse le attività culturali in programma. Dalle ore 17.00 e fino alle 19.00 stand informativo sulle tematiche ambientali a cura della Provincia di Catanzaro. Alle ore 18.30 la sala convegni del Musmi ospiterà il secondo “Green talk” con gli esperti Fabio Costarella (Conai) e Maria Rosaria Mangiatordi.

Dalle ore 16.00 alle ore 20.00 intrattenimento per i più piccoli e dalle 18.00 fino a tarda sera area food.

Settembre al Parco: musica, arte, cultura e intrattenimento per tutti. Consulta il programma completo sulla pagina facebook “Settembre al parco – Naturart”.

