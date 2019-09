“La squadra di Governo presentata oggi dal presidente del Consiglio Conte dovrà realizzare un programma che con coraggio punta alla crescita del nostro Paese”. Lo ha detto l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle, Laura Ferrara, commentando la fase politica nazionale e l’ipotesi di una alleanza con il Pd alle Regionali in Calabria. “Bisogna ripartire – ha aggiunto la Ferrara – da dove ci siamo fermati, a causa della Lega che ha dimostrato di essere poco leale, non nei confronti del Movimento 5 Stelle ma nei confronti dei cittadini. Mi auguro che le forze politiche che affiancano il Movimento 5 Stelle in questo nuovo governo dimostrino maggiore responsabilità. Gli accordi presi – ha specificato l’europarlamentare M5S – riguardano i temi e gli obiettivi da realizzare e non alleanze in vista delle prossime Regionali”. Secondo Laura Ferrara “la proposta del Movimento 5 Stelle in Calabria sarà come sempre una proposta che parte dal basso, dai programmi e che non prevede per ora coalizioni con forze politiche, come già ampiamente ribadito”.