Dissesto finanziario al Comune di Briatico. A deliberarlo è stata la commissione straordinaria che gestisce il Comune dopo lo scioglimento degli organi elettivi dell’ente per infiltrazioni mafiose. Si tratta della seconda dichiarazione di dissesto finanziario in meno di un decennio, vista la precedente dichiarazione deliberata dal Consiglio comunale il 28 settembre del 2011. Una procedura che si era conclusa il 31 dicembre del 2016 quando il Comune aveva approvato i bilanci di previsione e i resoconti della gestione finanziaria riferiti al periodo 2012-2016. La procedura di rientro ha però registrato una differenza di circa un milione di euro necessari per l’integrale soddisfo delle pretese creditorie già ammesse nella massa passiva, ma la somma non ha trovato allocazione nei bilanci 2016, 2017 e 2018 e da qui la nuova dichiarazione di dissesto finanziario. Il rendiconto finanziario dell’esercizio 2018 ha evidenziato un disavanzo di amministrazione di 1.328.025,94 euro.

