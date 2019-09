di RTC Sport

Tra sabato 7 e domenica 8 settembre si gioca la terza giornata in serie C. Nel gruppo C il programma è interessante e vi sono già confronti molto interessanti. Si parte con l’anticipo tra Avellino e Teramo, con gli irpini, sempre alle prese con una delicatissima vicenda societaria, che intendono proseguire l’azione di rilancio avviata con la vittoria meritata a Vibo Valentia. Il Bari non puo’ sbagliare a Rieti dopo la sbandata interna con la Viterbese, si parla già di Cornacchini già a rischio. La capolista Ternana gioca in casa del Rende e troveranno i biancorossi alla disperata ricerca di punti dopo 2 sconfitte in 2 gare, anche se la cifra tecnica dei rossoverdi umbri è senz’altro superiore. Per il Rende sara’ senz’altro dura ma proverà a fare lo sgambetto agli umbri. Il crotonese Giuseppe Torromino, attaccante in forza alle fere, tornerà nella sua Calabria. Il Catanzaro vuole sfruttare appieno la seconda trasferta pugliese consecutiva; dovrà superare un Monopoli che da Giorgio Roselli è da qualche ora tornato nelle mani di Beppe Scienza, suo condottiero nell’ultimo anno e mezzo. Al “Veneziani” le aquile calabresi hanno tradizione nettamente positiva e partono favoriti. La Reggina disponde di una seconda gara interna. Dopo aver strapazzato e stritolato la Cavese, gli Amaranto ci riproveranno con il Bisceglie, osso comunque duro che ha già battuto il Rende e bloccato il Catanzaro. Tornano al Granillo Giuseppe Ungaro ed Urban Zibert. Il Catania rischia a Potenza, gli etnei dovranno guardarsi bene dagli assalti dei lucani, molto temibili sul proprio terreno di gioco. Operazione riscatto per la Vibonese. Dopo 2 sconfitte all’esordio, Giacomo Modica gioca contro il suo recente passato in casa della Cavese. Non sara’ semplice perchè i campani hanno anch’essi iniziato molto male e domenica sono stati spazzati via dalla Reggina. Ma i rossoblu’ hanno l’obbligo di muovere la classifica.

Guarda il quadro della terza giornata:

AVELLINO-TERAMO

CAVESE-VIBONESE

MONOPOLI-CATANZARO

POTENZA-CATANIA

REGGINA-BISCEGLIE

RENDE-TERNANA

RIETI-BARI

SICULA-PAGANESE

VIRTUS FRANCAVILLA-CASERTANA

VITERBESE-PICERNO