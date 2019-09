Si svolgeranno a Gizzeria Lido, martedì 10 settembre, i lavori di apertura della missione di incoming in Calabria nei settori agroalimentare e turistico realizzata nell’ambito del Progetto “Truly Calabria”, promosso dalla Regione Calabria – Dipartimento Presidenza, Settore Internazionalizzazione, il cui soggetto attuatore è la Camera di Commercio di Francoforte (ITKAM), con il supporto operativo dell’ENIT, Agenzia Nazionale Turismo e di Unioncamere Calabria. La missione di incoming si svolgerà dal 9 al 12 settembre 2019 e prevede la realizzazione sia di incontri d’affari individuali che di visite aziendali /educational tour. Sarà presente una delegazione composta da 24 operatori e buyers tedeschi del settore agroalimentare e turistico che incontrerà 32 aziende calabresi già selezionate a seguito di apposito avviso pubblico. In tale occasione, ai partecipanti verrà offerta la possibilità di conoscere le strutture agroalimentari e ricettive, le cantine e le rotte turistiche calabresi con lo scopo di creare opportunità di business e cooperazioni commerciali. Per maggiori informazioni: Regione Calabria Dipartimento Presidenza Settore Internazionalizzazione Sportello Sprint sprintcalabria@regione.calabria.it

