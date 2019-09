Una domenica ‘nera’ sull’Italia. Domani con il sopraggiungere di un ciclone atlantico, arriveranno sul nostro Paese piogge, temporali forti ed anche nubifragi. E le temperature scenderanno in maniera brusca.

Il brutto tempo coinvolgerà dal mattino di domenica 8 settembre tutte le regioni settentrionali con temporali diffusi, locali nubifragi, grandine e furiose raffiche di vento in spostamento da ovest verso est. I fenomeni potranno essere particolarmente violenti su Liguria centro-orientale, Lombardia ed Emilia (al mattino) e Triveneto (entro sera). Non è da escludere in Liguria ad inizio giornata e sulle pianure del Triveneto entro la serata la formazione di locali trombe d’aria (o marine). In nottata migliora al nord ovest.

Al Centro ci saranno rovesci o temporali sparsi fin dal mattino sulla Toscana settentrionale dove in serata i fenomeni potranno assumere carattere di forte intensità. Al Sud e sulle Isole maggiori tempo in prevalenza soleggiato con solo qualche piovasco possibile sull’Appennino campano e calabro. La quota neve al mattino sulle cime alpine sarà intorno ai 2000 metri e calerà in serata fino a 1400 metri.

Le temperature subiranno un brusco calo e il clima sarà più fresco. Le massime infatti supereranno di poco i 20°C nelle aree interessate dalle piogge.

redazione@giornaledicalabria.it