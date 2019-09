Dolore e rabbia non possono essere mitigati, anche a distanza di 19 anni”. Così, al microfono di RTC, Franco Greco, presidente di @Unitalsi Catanzaro, ricorda la tragedia avvenuta nel camping “Le Giare” di Soverato il 10 settembre 2000. Nello speciale di “Monitor” su RTC Telecalabria​, in onda in tutta la Calabria questa sera alle 20,30/ 22,50/23,50, interviste anche a Franco Cassala e Mimmo Corrone del gruppo Unitalsi catanzarese. Intanto in serata il gruppo Unitalsi si è riuniti in preghiera con don Piero Scicchitano in suffragio delle vittime sul luogo della tragedia a Soverato.

