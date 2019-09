Rapina a mano armata ai danni di due anziani a Simbario, nelle Serre vibonesi. I malviventi, dopo essersi introdotti nell’abitazione dei due coniugi in via Roma, sotto la minaccia di una pistola si sono fatti consegnare la somma di circa mille euro. Scattato l’allarme, sul posto si sono giunti i carabinieri della Compagnia di Serra San Bruno, guidati dal capitano Marco Di Caprio, che hanno avviato le indagini sentendo i due anziani rapinati e cercando di individuare la via di fuga utilizzata dai due rapinatori per far perdere le loro tracce.

