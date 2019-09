Il leader del movimento Diritti Civili, Franco Corbelli, annuncia la presentazione di una lista alle primarie per la scelta del candidato presidente alla Regione “Le primarie istituzionali – afferma – questa volta si svolgeranno certamente. Diritti Civili (che è già stato legittimato 5 anni fa, dagli uffici preposti regionali, a poter partecipare) infatti ci sarà, con una sua lista e i tre candidati, previsti per legge. Mi auguro che anche il Pd e tutte le altre forze politiche, dei diversi schieramenti, utilizzino lo strumento democratico delle Primarie istituzionali per la scelta del candidato governatore”. “Non so se all’interno della coalizione del centrosinistra. Mi auguro di si. Di sicuro – sottolinea Corbelli – comunque noi utilizzeremo lo strumento democratico delle primarie istituzionali per scegliere il nostro candidato capolista e, nel caso, fossimo da soli a correre, anche presidente. All’inizio della prossima settimana presenteremo ufficialmente la Lista Diritti Civili, con il nome dei tre candidati, così come previsto dalla legge, per la partecipazione alle primarie. Ringrazio il presidente Oliverio che, facendo semplicemente il proprio dovere, un atto d’ufficio, ha convocato le elezioni primarie istituzionali, previste per legge”.

