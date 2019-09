Un autotreno carico di mangime, in transito sulla strada provinciale 122, nei pressi di Montauro, nell’affrontare un tornante è finito con le ruote del rimorchio sul cordolo di delimitazione della carreggiata ribaltandosi su di un lato. Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Chiaravalle Centrale per una prima operazione di messa in sicurezza del mezzo in attesa dell’arrivo dell’autogrù dalla sede centrale di Catanzaro. Il rimorchio sulla carreggiata, ma la circolazione stradale è rimasta chiusa fino al termine delle operazioni. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale.

