Il procuratore aggiunto della Repubblica di Catanzaro, Vincenzo Capomolla, sarà il coordinatore della Procura distrettuale antimafia del capoluogo per l’area tirrenica. Lo ha annunciato il procuratore capo della Dda di Catanzaro, Nicola Gratteri, nel corso di una conferenza stampa per presentare i risultati dell’operazione “Crisalide 3” contro cosche di ‘ndrangheta di Lamezia Terme. “Oltre a continuare a fare brillantemente il vicario come ha fatto finora – ha spiegato Gratteri – Capomolla mi aiuterà anche su quel versante e coordinerà i magistrati dell’area tirrenica: sono molto contento di questo, è una bella notizia”. Nell’incontro con i giornalisti, inoltre, Gratteri ha salutato anche il nuovo comandante provinciale dei carabinieri di Catanzaro, Montanaro, che si è insediato lunedì scorso: “Si tratta – ha detto il procuratore – di un ufficiale di primissimo piano, di grande valore, proprio per questo è stato inviato a Catanzaro, perché nessuno ormai si può permettere il lusso di mandare uomini non all’altezza del target investigativo che c’è qui. Un’altra bella novità, come quelle su Lamezia Terme, per loro è stato un ‘battesimo del fuoco’: ancora una volta la prova del nuovo corso che da diversi anni c’è nel Distretto di Catanzaro, tanto è vero che nemmeno nell’operazione di oggi ci sono stati irreperibili, ma siamo riusciti prendere tutti coloro che erano destinatari di misure cautelati. Questo – ha concluso Gratteri – conferma la professionalità e serietà dei carabinieri”.

