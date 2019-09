Bari-Reggina, i convocati amaranto

di RTC Sport

Il tecnico della Reggina, Domenico Toscano, ha diramato l’elenco dei calciatori convocati per il big match in posticipo di domani sera al San Nicola di Bari tra i galletti biancorossi e gli amaranto calabresi. Una gara importantissima per la classifica. Gli amaranto, a 7 punti in classifica, distanziano di 1 punto i baresi che proveranno il sorpasso per avvicinarsi alla vetta della classifica ora occupata dal Catanzaro vittorioso sulla Sicula Leonzio. L’atmosfera sarà molto calda sul terreno di gioco ma vi sarà grande rispetto sugli spalti tra due tifoserie storicamente legate da un forte e sentito gemellaggio. I tifosi baresi della Curva Nord hanno annunciato una coreografia imponente ed una fraterna accoglienza ai supporters reggini.

Ecco i calciatori amaranto che prenderanno parte alla trasferta in terra di Puglia:

Portieri: Guarna, Farroni, Lofaro

Difensori: Bertoncini, Blondett, Bresciani, Garufo, Loiacono, Marchi, Rolando, Rossi, Rubin

Centrocampisti: Bianchi, De Francesco, Rivas, De Rose, Salandria, Paolucci, Sounas

Attaccanti: Bellomo, Doumbia, Denis, Corazza, Reginaldo