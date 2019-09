Serie C gruppo C, risultati e marcatori quarta giornata

di RTC Sport

In attesa del posticipo Bari-Reggina, nella quarta giornata in serie C gruppo C cade male l’ex capolista Ternana, infilata dai colpi del redivivo Monopoli di Beppe Scienza, tornato alla guida dei pugliesi da una settimana. Ne approfitta il Catanzaro che stritola nel secondo tempo la strenua resistenza della Leonzio e balza in vetta. Riprende la marcia il Catania che regola a fatica la Viterbese grazie a Ciccio Lodi. Terno del Potenza a Bisceglie. Primo brindisi per il Teramo che inguaia la Cavese e soprattutto il suo tecnico Moriero, 2 punti in 4 gare. L’Avellino passa in casa del Picerno, terza vittoria per gli irpini ora secondi a 9 punti. La Vibonese vince il primo derby stagionale calabrese, 3 a 0 senza patemi al Rende. Casertana senza pietà sul Rieti, finisce 6 a 1.

I risultati ed i marcatori:

BARI-REGGINA Lunedì

BISCEGLIE-POTENZA 0-3 MURANO, VITERITTI, GIOSA

CASERTANA-RIETI 6-1 3 CASTALDO, 2 STARITA, D’ANGELO, MARCHEGGIANI

CATANIA-VITERBESE 1-0 LODI

CATANZARO-SICULA LEONZIO 3-1 FISCHNALLER, KANOUTE, GIANNONE, LESCANO

PAGANESE-VIRTUS FRANCAVILLA 2-2 2 SCARPA, 2 VAZQUEZ

PICERNO-AVELLINO 2-3 CHARPENTIER, PARISI, SANTANIELLO, DI PAOLANTONIO, SPARACELLO

TERAMO-CAVESE 2-0 MAGNAGHI, BOMBAGI

TERNANA-MONOPOLI 0-2 FELLA, JEFFERSON

VIBONESE-RENDE 3-0 2 BUBAS, PETERMANN