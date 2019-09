Graziano: “Con Battaglia capogruppo il Pd volta pagina”

“In bocca a lupo e buon lavoro a Mimmo Battaglia, appena eletto nuovo capogruppo del gruppo consiliare del Partito Democratico nel Consiglio regionale della Calabria”. Così il commissario regionale del Partito Democratico della Calabria Stefano Graziano a margine di una riunione con i consiglieri regionali. “È una indicazione importante – rilancia Graziano – che fa imboccare al partito la strada del rinnovamento e del cambiamento. Un partito che, a cominciare dai suoi rappresentanti istituzionali, è pronto per aprire una nuova stagione politica che veda il Pd protagonista, senza posizioni precostituite, di un costruttivo dialogo con pezzi di società civile, esperienze civiche pronti a dare il proprio contributo per il rilancio della Calabria”.

“Per quanto ci riguarda, oggi abbiamo chiarito in modo molto netto la posizione del Pd: andare oltre Oliverio, cercare un candidato civico per cambiare la Calabria”. Lo ha detto il commissario del Pd, Stefano Graziano, parlando con i giornalisti a Lamezia Terme (Catanzaro), a margine del vertice del centrosinistra in vista delle Regionali. “Non ci sono elementi di continuità, c’è – ha aggiunto Graziano – un dato di discontinuità netta e su questo oggi iniziamo a fare un lavoro con il centrosinistra”.

“Da quattro mesi stiamo lavorando per andare nella direzione dell’allargamento alle forze civiche e al civismo per dare segnali di cambiamento. E’ chiaro che il fatto che c’è uno scenario diverso a livello nazionale cambia anche gli scenari in Calabria”. Lo ha affermato il commissario del Pd calabrese, Stefano Graziano, a margine del vertice del centrosinistra sulle Regionali a Lamezia Terme, con riferimento a una possibile alleanza con il Movimento 5 Stelle anche in Calabria. “Molti del Movimento 5 Stelle – ha aggiunto Graziano – erano contrari anche prima del governo nazionale, e poi il governo nazionale si è fatto. Molti sostenevano la tesi che in Umbria non si sarebbe fatto l’accordo e invece si è visto che l’accordo c’è. Io sono per la linea di Hegel: Hegel – ha sostenuto il commissario del Pd calabrese – diceva che ‘la ragione è fatta di scale’, quindi facciamo una scala alla volta”. Secondo Graziano, infine, “la presenza della Orrico quale sottosegretario nel governo nazionale aiuta sicuramente la composizione del governo nazionale, che ha cambiato lo scenario e ha bloccato una destra xenofoba e fascista, che è il vero obiettivo che dobbiamo tenere presente, cioè – ha concluso il commissario del Pd calabrese – non consegnare di nuovo la Calabria al centrodestra calabrese, che abbiamo già visto all’opera”.

