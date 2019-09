Un vasto incendio sta interessando, dal primo pomeriggio di martedì 17 settembre, il territorio di Lappano, in presila, a pochi chilometri dalla città. In azione diverse squadre dei vigili del fuoco e anche un elicottero antincendio e un canadair. Le fiamme, che interessano un’area boscata, si sono avvicinate ad alcune abitazioni, ma non ci sarebbero pericoli in quanto il fronte dell’incendio sarebbe comunque sotto controllo.

