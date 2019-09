Renzi riparte con “Italia Viva”: “Il Pd è il regno delle correnti”

“Il nome della nostra nuova sfida si chiama Italia Viva”. Lo ha annunciato ieri Matteo Renzi. “I parlamentari – dice il senatore – li ho lasciati tutti a Zingaretti. Basta con questa cosa che se faccio una cosa io c’è sempre un retropensiero”. A chi gli ha ricordato che controllava i gruppi, Renzi ha risposto: “E’ una balla”. Lasciare il Pd sarà un bene per tutti, anche per Conte, il partito è diventato un insieme di correnti, manca una visione sul futuro. In una intervista Matteo Renzi ha spiegato la sua decisione di lasciare i dem e ha fatto sapere che saranno con lui una trentina di parlamentari e che i gruppi autonomi nasceranno in settimana. Renzi ha affermato di voler passare i prossimi mesi a combattere Salvini non a difendersi dal fuoco amico. Alla Leopolda sarà presentato il simbolo: il primo impegno elettorale le politiche, ‘sperando che siano nel 2023’, e le Europee 2024.

“Il presidente Conte, nel corso della telefonata ricevuta lunedì sera da Matteo Renzi, ha chiarito di non volere entrare nelle dinamiche interne a un partito. Ha però espresso le proprie perplessità su una iniziativa che introduce negli equilibri parlamentari elementi di novità, non anticipati al momento della formazione del governo. Amaro il commento del segretario Dem Nicola Zingaretti: ‘Ci dispiace, è un errore‘.

