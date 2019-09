CATANZARO. Avrebbe avuto, per anni, atteggiamenti violenti nei confronti della moglie, anche con episodi di umiliazioni. Per questo, un uomo di 54 anni è stato arrestato a Catanzaro con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. L’operazione è stata condotta dal Commissariato di polizia. di Catanzaro Lido, coadiuvato da personale del Nucleo Investigativo Salute e Ambiente. Dopo l’ultimo episodio di violenza subita dalla donna, costretta a ricorrere alle cure del pronto soccorso cittadino, la vittima ha deciso di denunciare tutto alla Polizia di Stato, temendo fortemente per la propria incolumità e quella dei figli. Le indagini hanno permesso di accertare gli episodi di violenza, fino all’adozione del provvedimento cautelare.

redazione@giornaledicalabria.it