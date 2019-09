Il transito di una perturbazione proveniente dall’Europa settentrionale determinerà, nelle prossime ore, anche un graduale rinforzo della ventilazione sul nostro Paese, in particolare su Puglia e sul versante ionico, specie della Calabria. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse. L’avviso prevede dalla notte di oggi, giovedì 19 settembre, venti da forti a burrasca su Puglia e Calabria, specie sui settore ionici. Possibili mareggiate lungo le coste esposte. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, venerdì 20 settembre, allerta gialla per rischio idraulico, idrogeologico e rischio temporali su tutto il territorio della Puglia e per rischio idrogeologico e temporali sul versante ionico della Calabria.

