di RTC Sport

La forte perturbazione che sta interessando il centronord sta colpendo in maniera significativa il nord Lazio e nello specifico la città di Viterbo che oggi ospita allo stadio “Rocchi” (foto) alle ore 15,00 la gara di serie C Viterbese Castrense-Catanzaro valevole per la quinta giornata di campionato. Pioggia incessante senza tregua da ore, ci sono preoccupazioni su come il manto erboso del Rocchi possa presentarsi per l’atteso ed importante appuntamento in cui la squadra di casa ospita la capolista calabrese. Qualcuno teme per il rinvio o uno spostamento della gara. Ovviamente sarà decisivo il sopralluogo pre-partita della terna arbitrale con calciatori e dirigenti delle due compagini.

redazione@giornaledicalabria.it