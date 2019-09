Fiera dei Comuni a San Marco Argentano, confronto fra istituzioni e imprenditori

Si è conclusa domenica sera a San Marco Argentano la quarta edizione della Fiera dei Comuni. Una manifestazione fortemente voluta dal sindaco Virginia Mariotti e dall’intera amministrazione comunale – spiega una nota della Regione – che ha visto la partecipazione di sindaci, amministratori locali, imprenditori, operatori economici, esponenti del mondo della chiesa e della cultura e di tantissimi cittadini provenienti da tutto il comprensorio della Valle dell’Esaro. Al dibattito conclusivo, introdotto dal sindaco di San Marco Argentano e dedicato al tema “Agricoltura: coltiviamo il futuro” sono intervenuti il Presidente della Regione Mario Oliverio, il consigliere regionale delegato all’agricoltura Mauro D’Acri, il direttore generale dell’ARSAC, Bruno Maiolo, il responsabile del progetto Green Gome Unical, Maurizio Salice, e il presidente del Consorzio Fico Essiccato del Cosentino, Angela Rosa. Presente anche il consigliere regionale Giuseppe Aieta, ha moderato i lavori il giornalista Paolo Talarico. Parole di apprezzamento all’azione del governo regionale sono venute dal primo cittadino di San Marco Argentano per aver prestato, in questi anni, “grande attenzione e dato risposte concrete ai problemi della popolazione sammarchese. Il Comune di San Marco – ha detto il sindaco Mariotti – in questi anni ha beneficiato di risorse che mai erano giunte prima: oltre 7 milioni di euro per l’edilizia scolastica, più di tre milioni di euro per la depurazione, quasi 500 mila euro sono venuti dal Psr per la viabilità rurale. Abbiamo ottenuto finanziamenti per l’illuminazione pubblica, per la raccolta differenziata dei rifiuti, per il sociale e potrei continuare con l’elenco ancora a lungo. Per questo motivo auguro al Presidente Oliverio di continuare ad essere il Presidente della Calabria perché ha intrapreso un percorso davvero importante di crescita”.

