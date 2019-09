Prenderanno il via domattina mattina i lavori di ripristino di un tratto di carreggiata della Sp 93, località Vetriolo di Martirano Lombardo. Lo ha annunciato il vicepresidente della Provincia Antonio Montuoro a seguito del sopralluogo effettuato insieme al consigliere provinciale Baldassarre Arena, presidente della commissione Lavori pubblici.

“L’intervento su questo tratto di strada – ha detto Montuoro – è molto importante e atteso dalla cittadinanza. E’ da circa dieci anni che una parte della carreggiata è inibita al traffico a causa di un movimento franoso che comportò gravi disagi ad oggi rimasti irrisolti. Gli interventi in programma prevedono il totale ripristino della corsia in questione, che finalmente potrà tornare percorribile. Si pensi che è la via principale che porta allo svincolo di San Mango D’Aquino e che collega i centri di Martirano, Martirano Lombardo, San Mango e Nocera per cui risulta molto importante per tutti quegli utenti che non possono farne a meno per gli spostamenti che quotidianamente si trovano ad affrontare. Il disagio è in via di soluzione, per questo non possiamo che esserne fieri. La sicurezza stradale è uno dei temi a cui l’Amministrazione guidata da Sergio Abramo guarda con maggiore interesse. E’ nostra premura sorvegliare il territorio per assicurare la massima sicurezza per le strade di competenza della Provincia”.

Al sopralluogo erano anche presenti il geometra Eugenio Cerminara, il capo cantoniere Luigi Sposato, il sindaco e l’assessore alle gestione delle risorse di Martirano Lombardo, Franco Pucci e l’assessore Maria Rosa Aiello.