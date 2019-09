“Nell’arco di una settimana-dieci giorni ci sarà un chiaro orientamento” sulla data delle elezioni regionali. Lo ha detto il presidente della Regione, Mario Oliverio, parlando con i giornalisti a margine di una conferenza stampa a Catanzaro. “Valuteremo nei prossimi giorni, tenendo conto anche – ha esordito Oliverio – dell’orientamento emerso con forza nel Consiglio regionale. Nel Consiglio regionale in modo trasversale tutti gli interventi, sia di consiglieri del centrosinistra sia di consiglieri del centrodestra, hanno premuto e spinto perché si andasse alla prima data utile, quella del 24 novembre. Non so se sarà il 24 novembre, ma – ha spiegato il governatore – l’arco temporale è tra il 24 novembre e il 26 gennaio del prossimo anno.

Intanto, in un hotel di Feroleto Antico, il tavolo della coalizione del centrosinistra si è riunito per fare il punto sulle prossime elezioni regionali. Alla riunione hanno partecipato il presidente della regione, Mario Oliverio, che ha già manifestato la sua intenzione di riproporre la sua candidatura alla presidenza della Regione, e i rappresentanti di una dozzina di partiti e movimenti dello schieramento, mentre invece non erano presenti il commissario del Pd, Stefano Graziano, e la delegazione di Articolo 1. Quest’ultimo dato conferma la divisione nello schieramento già emersa la scorsa settimana, con il contemporaneo svolgimento nelle stesse ore di due distinte riunioni, la prima convocata dal commissario democrat Graziano, e la seconda dal segretario regionale del Psi, Luigi Incarnato, in qualità di coordinatore della coalizione che alle 2014 ha vinto le Regionali sostenendo la candidatura di Oliverio. Sulla ricandidatura di Oliverio anche per le prossime elezioni al momento si registra il no di un’area, rappresentata dalla segreteria nazionale del Pd, che inoltre auspica un dialogo con il Movimento 5 Stelle anche in Calabria, mentre altre sigle di centrosinistra, quelle riunite ieri, tra cui il Psi, “Oliverio Presidente”, “Calabria in Rete”, Idm, +Europa, La Sinistra, “Diritti Civili”, sono favorevoli a una riproposizione di Oliverio o allo svolgimento delle primarie per scegliere il candidato alla presidenza della Regione.

