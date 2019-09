Forza due posti di blocco e tenta di investire un carabiniere. E’ accaduto a Soveria Mannelli, dopo il furto di un’autovettura segnalato alla sala operativa. A quel punto i militari della locale Compagnia hanno attuato un posto di blocco sulla strada provinciale 165/1, dove l’auto è stata intercettata. Alla vista dei militari l’uomo, un ventisettenne, ha accelerato, rischiando di investire uno dei carabinieri che gli aveva intimato l’alt. Il militare è rimasto ferito ed è stato curato successivamente. Ne è nato un inseguimento di circa 15 chilometri, al termine del quale, nel territorio di Cicala, l’uomo ha forza un secondo posto di blocco. Dopo due chilometri, alcuni percorsi contromano, la folle corsa è stata bloccata. Il giovane è stato trovato in evidente stato di alterazione psicofisica. Il giovane è stato tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale, furto aggravato, lesioni personali e guida senza patente e sotto effetto di sostanze stupefacenti e trattenuto presso la camera di sicurezza del Comando Compagnia di Soveria Mannelli a disposizione del magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Lamezia Terme. Al malvivente inoltre sono state contestate diverse violazioni amministrative al codice della strada, mentre il veicolo è stato restituito al legittimo proprietario. Nel giudizio per direttissima, davanti al Tribunale di Lamezia Terme, l’arresto è stato convalidato e sono stati applicati gli arresti domiciliari.

