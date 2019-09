La Calabria è “un cantiere aperto che deve essere completato. Guai a bloccarne i lavori e a tornare indietro”. Lo ha detto il presidente della Regione, Mario Oliverio, parlando alla “Fiera dei Comuni” di San Marco Argentano. “In questi anni – ha spiegato – non tutti i problemi sono stati risolti. Ci mancherebbe altro! C’ è ancora tanta la strada da fare. Quando cinque anni fa ci siamo insediati abbiamo ereditato una situazione pesante e con grossi ritardi, ma ci siamo alzati le maniche e abbiamo lavorato sodo ed oggi i risultati cominciano a vedersi. Abbiamo lavorato gomito a gomito con i sindaci a cui abbiamo affidato la gestione delle cospicue risorse assegnate ai Comuni ed abbiamo invertito la rotta. Oggi la Calabria – ha proseguito Oliverio – è sulla strada giusta e può guardare con fiducia al futuro. Abbiamo messo in campo una programmazione e un’azione virtuosa delle risorse a nostra disposizione. Rispetto al passato non torna più indietro nemmeno un euro e la Calabria è tra le regioni italiane di testa nella spesa delle risorse comunitarie e siamo un esempio a livello europeo per quanto riguarda la messa in sicurezza delle scuole. Abbiamo valorizzato le nostre bellezze naturali e paesaggistiche, i borghi, le aree interne, abbiamo decuplicato i collegamenti internazionali, abbiamo investito nella modernizzazione delle infrastrutture e nella valorizzazione dei beni culturali, abbiamo insediato oltre mille giovani in agricoltura e garantito il diritto allo studio a tutti gli studenti meritevoli e in condizioni economiche disagiate. Questa e tanto altro ancora -ha concluso Oliverio – è la Calabria che consegniamo ai calabresi dopo cinque anni di governo”.

