Su fisco e tasse per ora è tregua tra il premier Conte e Luigi  Di Maio

Matteo Salvini sarà martedì 24 settembre a Cosenza per un incontro con dirigenti, elettori e simpatizzanti della Lega. Attraverso i social, i promotori della manifestazione “Stutamu Salvini” (“Spegniamo Salvini”) hanno annunciato che, nonostante il divieto della Questura, si raduneranno comunque in piazza dei Bruzi alle ore 17 “per un corteo – é scritto in una nota – colorato, pacifico e determinato”. “La risposta del questore Petrocca alla mobilitazione di migliaia di cosentini – afferma il centro sociale Rialzo in un post su facebook – è un immotivato e provocatorio diniego. Questo prevede la democrazia, a cui fintamente si appellano le istituzioni di questa città? Prefetto e Questore stanno costruendo una vergognosa e blindata passerella, in vista delle prossime regionali, per il sindaco Mario Occhiuto e Matteo Salvini. Non possiamo accettare tutto ciò. Con ancor maggiore determinazione rivendichiamo la libertà di manifestare”. Questura e Prefettura hanno vietato la manifestazione per prevenire eventuali situazioni violente attivate magari da una sparuta minoranza.

