I Vigili del Fuoco del comando provinciale di Cosenza sono intervenuti, nella serata di lunedì, a Paola, in via del Cannone, a seguito di un incendio scoppiato in un’autorimessa interrata. Le fiamme hanno interessato alcune autovetture parcheggiate all’interno. I pompieri hanno impiegato personale giunto sia da Cosenza che da Paola, con due squadre ed un’autobotte, che hanno spento il rogo mettendo in sicurezza anche i caseggiati interessati. Sul posto anche i sanitari del 118, ma nessuna persona è comunque rimasta ferita. Ancora ignote le cause del rogo.

