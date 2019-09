di RTC Sport

Non è stata ancora nè assorbita nè dimenticata la sconfitta di Viterbo. Ma il calendario fornisce un assist molto gradito. Arriva subito il turno infrasettimanale che puo’ spegnere immediatamente le polemiche post ko. Una manna dal cielo per Auteri che riceve un avversario con molti problemi, come il Rieti, ultimo in classifica assieme al Rende. Ed allora il Catanzaro è pronto a sfruttare la ghiotta occasione, mercoledì sera arriva al Ceravolo la formazione laziale allenata da Mariani, che solo domenica è riuscita a strappare il suo primo punto stagionale col Potenza. In giornata Auteri scioglierà i dubbi sull’impiego o meno di Statella. Meno probabile vedere in campo Favalli. Urso non dovrebbe esserci, in quanto prosegue sulla via del recupero. Potrebbe preferire un po’ di turnover, dando spazio a gente come Risolo che ha giocato poco fin qui. Mercoledì dovrebbe essere anche la volta di Bianchimano. Anche Giannone scalpita per un posto da titolare. Probabile anche qualche variazione in difesa.

