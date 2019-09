Catanzaro-Rieti, vittoria d’obbligo per Auteri. Sarà turnover? Le ultime

Vittoria d’obbligo per il Catanzaro questa sera nella sfida contro il Rieti ultimo in classifica e zeppo di problemi. Vincendo, la squadra di Auteri potrebbe riprendersi immediatamente il primato. Intanto il tecnico ha parlato del ko di Viterbo: “Le sconfitte per me sono sempre difficili da digerire, e quella di Viterbo è stata una partita strana, non è da noi commettere tanti errori”. Alla vigilia della gara contro il Rieti il tecnico giallorosso Gaetano Auteri fa il punto sulla gara del Rocchi: “Complessivamente abbiamo fatto una buona prestazione, abbiamo costruito tanto e concretizzato poco, poi abbiamo fatto due stupidaggini, ma onestamente non vedo altri problemi”. Quanto alla sfida di mercoledì sera “non c’è stato molto tempo per prepararla, ma il gruppo ha recuperato. Dobbiamo riprendere a vincere, facendo meno errori ed incattivendoci un po’ di più”. Per quanto riguarda la formazione, non è improbabile che Auteri faccia ricorso al turnover, considerando anche l’imminente sfida di Caserta. Ecco quindi che potrebbe trovare spazio Signorini in difesa, così come Quaranta che insidia la maglia di Martinelli. Non è da escludere qualche novità in mezzo al campo, con uno tra Tascone e Risolo che potrebbe avere una maglia da titolare e far rifiatare Maita. A sinistra Pinna chiede spazio, verrà sacrificato Casoli? Infine, in attacco sembra giunta l’ora di Giannone. Il folletto campano dovrebbe partire dall’inizio come Bianchimano, assime a Fischnaller. Kanoute e Nocastro i sacrificati?

