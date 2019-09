Ternana-Reggina, così in campo: le formazioni

di RTC Sport

Qualche novità nella Reggina appena scesa in campo per affrontare la Ternana al “Liberati”. Prima contro seconda nel big match della sesta giornata in serie C gruppo C. In difesa linea a tre con Rossi, Bertoncini e Loiacono. Nell’undici amaranto iniziale scelto da mister Domenico Toscano promosso titolare a centrocampo Sounas. L’ex Monopoli agirà in mezzo assieme a Bianchi e De Rose. Gli lascia il posto Nicola Bellomo. Prima linea affidata agli unici due attaccanti disponibili, ovvero Corazza e Reginaldo, entrambi a segno domenica scorsa. Fuori per problemi fisici sia Denis che Doumbia. Gallo, tecnico della Ternana, si affida in avanti al duo Vantaggiato-Torromino. In mezzo al campo un altro ex crotonese, ovvero Aniello Salzano.

Le formazioni ufficiali:

Ternana (4-3-1-2): Iannarilli; Prodi Bergamelli Suagher Mammarella; Defendi Palumbo Salzano; Furlan; Vantaggiato Torromino. Allenatore Fabio Gallo

Reggina (3-4-1-2): Guarna; Loiacono Bertoncini Rossi; Garufo De Rose Bianchi Bresciani; Sounas; Reginaldo Corazza. Allenatore Domenico Toscano