“I territori devono raccogliere la sfida che arriva dal nuovo quadro politico nazionale. Il Partito democratico, anche in Calabria, è pronto a profondere il massimo sforzo a sostegno di un patto civico, figlio di questa nuova stagione politica, sotto le bandiere del rinnovamento e del cambiamento”. Lo dichiara il commissario regionale del Partito Democratico della Calabria Stefano Graziano “che oggi – riferisce una nota – insieme al responsabile nazionale Mezzogiorno Nicola Oddati, ha incontrato i segretari provinciali del Pd calabrese”. “È il momento – prosegue Graziano – della lealtà e della generosità, come ho più volte sottolineato. Ma adesso è il momento di passare dalle parole ai fatti e lavorare tutti insieme per una coalizione ampia e plurale, in grado di parlare a tutti quei mondi che ci girano intorno ma che non ci riconoscono più come loro interlocutori. E in questo contesto non c’è spazio per le primarie, che sarebbero una lacerante conta interna, che rischia di penalizzare ulteriormente il Pd. Questa è la linea che abbiamo condiviso con la segreteria nazionale e che va portata sul territorio”.

