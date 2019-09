“Occorre rilanciare un patto tra istituzioni per sostenere il Mezzogiorno sui grandi assi dell’infrastrutturazione, delle strutture scolastiche e della tutela dell’ambiente. Temi sui quali le Province si candidano a svolgere un ruolo chiave, attraverso un piano di piccole opere per la sicurezza e la modernizzazione della rete viaria, per rendere accoglienti le scuole superiori e promuovere investimenti di sviluppo sostenibile». Questo l’incipit della dichiarazione con la quale il presidente dell’Unione delle Province d’Italia (Upi) Michele De Pascale, ha espresso il proprio plauso per l’iniziativa “Dal Sud per l’Italia, il ruolo delle Province nel contesto nazionale” che vedrà confrontarsi, nella sala consiliare della Provincia di Vibo Valentia, venerdì 27 settembre a partire dalle ore 9.30, i presidenti delle Province del Mezzogiorno d’Italia. “La scommessa più importante consiste, dunque, nella vitalità dello sviluppo locale – ha aggiunto il presidente De Pascale – nella coesione tra i Comuni e nella condivisione di innovazione nelle realtà provinciali”. Ai Lavori saranno presenti i presidenti delle Province di Vibo, Cosenza, Crotone e Catanzaro, ovvero Salvatore Solano, Franco Iacucci, Ugo Pugliese e Sergio Abramo, il presidente della Regione Calabria Mario Oliverio, il direttore dell’Upi Piero Antonelli, il professore Francesco Delfino ed il presidente della Provincia di Matera Piero Marrese.

