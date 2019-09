di RTC Sport

Nessun problema, nessun affanno per il Catanzaro nella gara casalinga contro il Rieti che cadeva a fagiolo per lasciarsi alle spalle il ko inaspettato subito domenica a Viterbo. La doppietta del ritrovato Andrea Bianchimano giustizia gli ospiti che si sono dimostrati formazione in grande difficoltà come dimostra la classifica impietosa che li vede ultimi assieme al Rende travolto 5 a 1 a Pagani. Prima rete dell’attaccante brianzolo al 15′. Il bomber bussa dinuovo al 58′. Gara senza storia come previsto, considerata la pochezza offensiva degli ospiti e l’ampio divario tecnico in campo. Il Catanzaro si riprende la vetta in compagnia della Ternana ed inizia a preparare l’importantissima sfida di domenica a Caserta contro la squadra rossoblu’ di Ciro Ginestra.

redazione@giornaledicalabria.it