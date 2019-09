“E’ incomprensibile una scelta così forte del Pd”. Lo ha detto il capogruppo di “Oliverio Presidente”, Orlandino Greco, segretario di Italia del Meridione, commentando con i giornalisti a Catanzaro il no del Pd nazionale alla ricandidatura del governatore Mario Oliverio alle Regionali. “Se le cose non andavano – ha affermato Greco – si doveva avere il coraggio di fare questa scelta prima, non aspettando un mese prima della campagna elettorale. Questo vale anche per molti dei miei colleghi al Coniglio regionale, giusto per essere chiari: è troppo facile mantenere le cariche istituzionali e poi fare il tiro al piccione. Questo – ha concluso il segretario di Idm – non va bene, è la negazione della politica. Noi come Italia dei Meridione saremo leali al presidente Oliverio, poi si vedrà, ma non stiamo assistendo certo a una bella immagine”.

