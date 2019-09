“Verso il voto senza una proposta progettuale. Solo i soliti giochi di potere” “Quando iniziamo a parlare della Calabria?”. La domanda viene posta, in una nota stampa, dal presidente di Confesercenti Catanzaro, Francesco Chirillo, ed è indirizzata “alla classe politica nella sua interezza”. “A pochi mesi dal voto per le Regionali – scrive Chirillo – il dibattito sul futuro di questa nostra terra rimane tutto incentrato sui tatticismi, i giochi di palazzo, i protagonismi dei singoli. Non una sola parola sui programmi per affrontare e risolvere i mille problemi con cui i cittadini calabresi sono quotidianamente costretti a convivere”. “Un triste spettacolo che suscita amarezza” secondo il presidente di Confesercenti Catanzaro. “Già di per sé, visti i tempi ristretti, risulta assurda la mancanza di chiarezza su chi concorrerà per assumersi la responsabilità della presidenza – prosegue Chirillo – Ma ancora più incomprensibili, per chi è abituato ad operare nel mondo dell’impresa, appaiono: l’assenza di una proposta progettuale per obiettivi; l’incognita relativa all’analisi delle priorità presenti e future; l’insufficiente organizzazione strategica, dei diversi partiti e movimenti in lizza, nell’ascolto delle categorie sociali e produttive”. In breve, sottolinea Chirillo, “ci troviamo di fronte alle solite schermaglie tra addetti ai lavori, ben distanti dalla realtà concreta della gente comune. Eppure – aggiunge il presidente di Confesercenti Catanzaro – la forbice che separa il Nord dal Sud continua a crescere, la Calabria continua a spopolarsi e gli indicatori economici non esprimono prospettive particolarmente rosee per le generazioni future. Tra il 2002 e il 2017 il Mezzogiorno ha perso oltre 2 milioni di persone (Fonte rapporto Svimez 2019) e la nostra terra ha pagato un dazio pesantissimo in termini di giovani emigrati con le valigie in mano. “Avremo quanto prima – conclude – il piacere di ascoltare il pensiero dei nostri politici su questi temi?”.

