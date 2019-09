Il gup di Catanzaro Antonio Battaglia ha condannato a 17 anni di reclusione Danilo Monti, di 28 anni, accusato di essere stato tra gli esecutori dell’omicidio di Francesco Rosso, il macellaio assassinato il 14 aprile del 2015 mentre si trovava all’interno del suo negozio a Simeri Crichi. Monti, che a differenza degli altri imputati ha scelto il rito abbreviato, era stato arrestato dai carabinieri del Reparto operativo di Catanzaro e della Stazione di Sellia Marina, sotto le direttive del Procuratore aggiunto, Vincenzo Capomolla, e del sostituto Alessandro Prontera, il 21 settembre del 2018 insieme a Gregorio Procopio, di 56 anni, Antonio Procopio, di 31, e Vincenzo Sculco, di 30. Il 13 dicembre successivo erano stati arrestati i presunti mandanti dell’omicidio, Evangelista Russo, di 70 anni, e Francesco Mauro, di 41, nell’ambito dell’operazione “Quinto comandamento”. Sarebbe stato l’odio maturato tra le due famiglie, per vecchi dissidi anche di natura economica, ad alimentare la sete di vendetta da parte di Evangelista Russo. Dopo una lite avvenuta nel 1999 con il padre del macellaio, Russo avrebbe ordito a più riprese la vendetta nei confronti del rivale, giungendo a desiderare di privarlo dell’affetto del figlio. Nella vicenda s’inserisce poi il ruolo di Francesco Mauro, dipendente e factotum di Russo nella sua ditta di tornitura, che, mettendosi a totale disposizione, avrebbe dato esecuzione alla volontà del suo datore di lavoro, commissionando l’esecuzione dell’omicidio a Monti ed ai suoi presunti complici per un cifra pattuita di 30 mila euro e fornendo loro anche l’arma per mettere in atto il paino criminoso. Sarebbe stato proprio Monti, dopo l’arresto, a collaborare con i carabinieri e con i magistrati della Procura della Repubblica di Catanzaro, fornendo loro i dettagli per chiudere il cerchio delle indagini.

