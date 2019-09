Dopo il vertice notturno a Palazzo Chigi per chiudere l’intesa del governo giallorosso sul Def – documento di economia e finanza -, ha parlato il premier Giuseppe Conte: “Abbiamo trovato i 23 miliardi e la prima buona notizia è che sterilizziamo – ovvero congeleremo l’aumento – l’Iva”. I 23 miliardi secondo le parole di Conte ci sono: “C’è ancora qualche copertura che ci manca, ma siamo molto ambiziosi”. Ma non solo: “Sono andato a chiedere la fiducia in Parlamento e ho preso un impegno per far volare l’Italia, non mi posso accontentare solo di sterilizzare l’Iva”. Intanto una delegazione, guidata dal vicepresidente del Senato Roberto Calderoli (Lega), ha depositato in Cassazione il quesito per proporre un referendum sulla legge elettorale. La richiesta prevede di abrogare la parte proporzionale del Rosatellum. A sostegno i consigli regionali di Veneto, Sardegna, Lombardia, Friuli, Piemonte, Abruzzo, Liguria e Basilicata. “Pd e M5s per garantirsi altri anni di governo propongono il ritorno del proporzionale, della Prima Repubblica. Noi siamo per chi prende un voto in più vince e governo. Doppio turno? Il nostro modello è quello delle regionali”, ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini.

