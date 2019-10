Grazioso Manno ha annunciato la non presentazione delle liste e quindi la non candidatura alle elezioni del Consorzio Ionio Catanzarese che si terranno il prossimo 27 ottobre per la consiliatura 2019-2024, seguendo e applicando correttamente il garbo istituzionale che lo ha sempre contraddistinto e che sicuramente ha ereditato da quello che è stato il suo maestro l’on. Ernesto Pucci. Infatti prima ai consiglieri del Consorzio, poi a tutti i dipendenti e di conseguenza ai consorziati, ha comunicato questa sua precisa volontà, “una decisione – ha affermato – presa con grande serenità. Dopo 24 anni di Presidenza del Consorzio di Catanzaro e 15 anni di Presidenza dell’Urbi Calabria sempre eletto all’unanimità e con alte responsabilità nel sistema delle Bonifiche a livello nazionale – ha aggiunto – ho deciso di lasciare quella che è stata la mia famiglia. Mi porto dentro – ha continuato – una bella ricchezza, un grande tesoro fatto di tantissimi amici che mi ha dato la possibilità di aver lavorato con tanti sindaci e amministratori locali al di là del colore politico. Il rammarico con il quale lascio, è quello che non possiamo vederci tutti i giorni, anche se,–ha assicurato da uomo delle Istituzioni – fino alla fine farò il mio dovere per permettere lo svolgimento democratico e partecipato alle imminenti elezioni consortili. Infiniti – ha proseguito – sono i ringraziamenti che dovrei fare, ma li riassumo tutti in un immenso e corale abbraccio, a tutti e dico tutti, sono grato per questo straordinario, affascinante e lungo tratto di strada che insieme abbiamo percorso”.

