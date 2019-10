CATANZARO. L’evoluzione dell’impresa verso l’economia 4.0 e quindi verso la digitalizzazione è in pieno corso anche nella provincia di Catanzaro, dove 3500 imprese hanno già aperto il proprio cassetto digitale avendo così accesso, in modo facile, sicuro e rapido a tantissimi documenti ufficiali. Creato da InfoCamere per conto dell’intero sistema camerale italiano, il cassetto digitale permette infatti al titolare d’impresa o a un suo delegato di ottenere immediatamente le informazioni contenute nel Registro Imprese della propria Camera di Commercio. Basta un computer o uno smartphone o un tablet: niente di più semplice e immediato. Nel cassetto digitale sono quindi disponibili la visura camerale (anche tradotta in inglese) con le informazioni su certificazioni biologiche e rating di legalità, lo statuto e gli altri atti aziendali, i bilanci, le pratiche inviate allo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune, le fatture elettroniche per chi abbia scelto di utilizzare il sistema gratuito delle Camere di Commercio fatturaelettronica.infocamere.it e le dichiarazioni sostitutive. Per accedere al proprio cassetto digitale, basta collegarsi alla piattaforma web impresa.italia.it, è sufficiente essere in possesso delle identità digitali che consentono di identificare il cittadino-imprenditore: lo SPID (il Sistema Pubblico di identità digitale), o la CNS (la Carta Nazionale dei Servizi). Il cassetto digitale dell’imprenditore è inoltre nativamente integrato nella nuova soluzione delle Camere di Commercio per l’identità digitale DigtalDNA ed è quindi anche accessibile con il token Wirless per un uso ancora più semplice in mobilità, inclusa la possibilità di utilizzare la firma digitale. «L’evoluzione digitale è una necessità per tutte le imprese che hanno intenzione di rimanere sul mercato di domani – ha spiegato Daniele Rossi, presidente della Camera di Commercio di Catanzaro -. Alla digitalizzazione delle imprese non poteva che fare seguito anche quella della Camera di Commercio che delle imprese è continuo sostegno e anche stimolo. I numeri sul cassetto digitale nella provincia di Catanzaro sono sicuramente interessanti, ma ancora c’è tantissimo lavoro da fare per diffondere tra le imprese la conoscenza e quindi la cultura dell’importanza della digitalizzazione». «Il cassetto digitale è il modo migliore per le Camere di Commercio di stare vicine agli imprenditori: ed è proprio una vicinanza fisica perché ad una domanda che arriva attraverso uno dei dispositivi connessi ad internet che oggi tanto utilizziamo e che abbiamo sempre a portata di mano, giunge una risposta immediata da parte del sistema: così si migliora l’efficienza e quindi la fiducia degli iscritti verso il sistema che li rappresenta», ha aggiunto Maurizio Ferrara, segretario generale.

