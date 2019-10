Catanzaro, Verdone e Zingaretti nella stagione del Politeama

Star come Carlo Verdone e Luca Zingaretti, due opere liriche ad aprire e chiudere il cartellone, prosa e danza di qualità, grandi attori e grandi registi, l’ormai collaudata sezione dedicata al binomio tra musica e cinema, e infine una particolare attenzione ai talenti e alle eccellenze della Calabria. Sono questi, in sintesi, gli aspetti più significativi e più attrattivi che caratterizzeranno la stagione artistica 2019-2020 del Teatro Politeama-Mario Foglietti di Catanzaro. La stagione artistica, ricca di 18 eventi e ulteriormente impreziosita da iniziative collaterali di alto spessore culturale e artistico, è stata presentata oggi, in una conferenza stampa nel foyer del teatro, dal sovrintendente della Fondazione Politeama, Gianvito Casadonte e dal direttore generale della Fondazione, Aldo Costa. Lo “start” sarà il 20 ottobre, con la lirica, grazie a una produzione della stessa Fondazione Politeama che metterà in scena la “Cavalleria Rusticana” e “I Pagliacci”, affidati all’Orchestra Filarmonica della Calabria: la lirica inoltre occuperà anche la serata finale della stagione del Politeama, il 9 maggio 2020, con un classico che non tramonta mai, “La Boheme”.

Molto spazio è riservato alla prosa: il primo appuntamento è il 4 dicembre con “Dracula” di Luigi Lo Cascio e Sergio Rubini che ne cura anche la regia, quindi il 14 dicembre “Ditegli sempre di sì” di Eduardo De Filippo con la Compagnia di teatro di Luca De Filippo-Fondazione Teatro della Toscana, a seguire il 25 gennaio “Anfitrione” di Sergio Piarattini per la regia di Filippo Dini, con interpreti come Gigio Alberti, Barbara Bobulova, Antonio Catania, Giovanni Esposito, Valerio Santoro e Valeria Angelozzi. La prosa, inoltre, sarà protagonista l’1 febbraio con “Raccondino” con Dino Abbrescia, il 12 febbraio con “Regalo di Natale”, dal film di Pupi Avati, con Alberti, Dini, Esposito, Santoro e Gennaro De Biase, il 26 febbraio con “Le signorine” con Isa Danieli e Giuliana De Sio (Rubini è la voce del mago): e ancora, il 21 marzo, al Politeama di Catanzaro è atteso Luca Argentero, con “E’ questa la vita che sognavo da bambino?”, mentre Giorgio Pasotti e Mariangela D’Abbraccio si misureranno con “Hamlet” il 27 marzo. A chiudere la prosa il 25 aprile “Non svegliate lo spettatore”, omaggio a Ennio Flaiano di Luca G8anciale, per la regia di Davide Cavuti. Anche la danza arricchirà la stagione artistica 2019-2020 del Politeama catanzarese, con tre appuntamenti: “La Bella addormentata” con il Balletto di San Pietroburgo il 7 dicembre, il 4 gennaio “Cenerentola” con il “Roma City Ballet”, balletto in due atti di Luca Cannito, e “La Vie en rose” con il Balletto di Milano e la direzione artistica du Carlo Pesta il 29 febbraio. Anche per gli amanti del musical il cartellone prevede un importante spettacolo: “Ghost”, con “Show bees”, il 18 aprile. “Piatto forte” della stagione artistica del Teatro Politeama è quello degli eventi: al via il 15 novembre con l’incontro (a inviti) con Luca Zingaretti, dal titolo “Montalbano e molto altro ancora”, quindi Arturo Brachetti il 27 novembre con “Solo. The legend ok quick change”, Carlo Verdone (data da ufficializzare tra gennaio e febbraio) con “Verdone si racconta” e “Real illusion” di Gaetano Triggiano per la direzione artistica di Brachetti.

Ma il cartellone del Politeama sarà ulteriormente caratterizzato, a partire dal 18 gennaio, dalla stagione sinfonica 2020 in collaborazione con l’Istituto “Tchaikovski” diretto dal giovane talento calabrese Filippo Arlia e l’Orchestra Filarmonica della Calabria: tra gli ospiti, Mogol, guest star dell’”Open Day” del Conservatorio “Tchaikovski”, ed Eugenio Bennato il 29 maggio nel “TarantOpera Festival”. “Abbiamo allestito un cartellone così importante guardando a tutte le generazioni, a partire dai giovani, perché il teatro è di tutti”, ha detto nell’incontro con i giornalisti il sovrintendente della Fondazione Teatro Politeama di Catanzaro, Gianvito Casadonte. “La stagione che sta per partire – ha poi aggiunto Casadonte – a mio avviso non ha eguali in Italia, è davvero una gran bella stagione, e questo è anche il frutto di un grande lavoro di squadra, perché non è facile sostenere uno sforzo che è notevole, anche sotto l’aspetto finanziario. Il nostro obiettivo adesso è proseguire su questa strada puntando a intercettare anche nuove risorse”. A sua volta, Aldo Costa, dg della Fondazione Politeama, ha osservato: “Con un pizzico di orgoglio rivendichiamo il fatto che il nostro è l’unico teatro in Calabria ad assicurare un cartellone così ricco anno per anno”. Alla conferenza stampa di presentazione della nuova stagione artistica del Politeama hanno partecipato anche, tra gli altri, il vicepresidente della Fondazione, Nuccio Marullo, e il presidente del Consiglio comunale di Catanzaro, Marco Polimeni, che ha portato i saluti e i ringraziamenti del sindaco, Sergio Abramo.

redazione@giornaledicalabria.it